Gmina Lubsko uruchomiła stację uzdatniania wody w Glince Górnej. Wyższe ciśnienie powoduje jednak awarie w najstarszych odcinkach sieci przesyłowej. Urząd oraz Lubskie Wodociągi i Kanalizacje zapewniają, że jest to stan przejściowy.

Po rozpoczęciu pracy nowej stacji występuje zwiększone obciążenie istniejącej sieci. – To konieczny etap stabilizacji całego systemu. Niestety pojawiają się awarie na tych najsłabszych fragmentach wodociągu. Spółka pracuje, aby jak najszybciej usuwać usterki. Wciąż wiele rur czeka na wymianę – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Burmistrz deklaruje opanowanie sytuacji i prosi jednocześnie mieszkańców o cierpliwość:

Dodajmy, że koszt przebudowy SUW w Glince Górnej to ponad 26 milionów złotych.