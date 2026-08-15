Gmina Lubsko zakończyła budowę oświetlenia wzdłuż drogi pieszo-rowerowej z Dłużka w kierunku zalewu Karaś. Postawiono ponad 20 nowych słupów z nowoczesnymi lampami.

Inwestycja ma służyć bezpieczeństwu osób przemieszczających się drogą tej relacji. To kolejne zadanie mające ułatwić dostęp do akwenu, wybudowanego basenu i całej infrastruktury rekreacyjnej. Burmistrz Janusz Dudojć zaznacza jednocześnie, że to nie ostatnie prace mające uatrakcyjnić teren wokół zalewu:

Dodajmy, że gmina buduje także przy Karasiu kilka całorocznych domków pod wynajem.