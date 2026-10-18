Ukraina wyraziła ubolewanie w związku z możliwym wlotem dronów w litewską przestrzeń powietrzną. Rano mieszkańcy kilku regionów kraju otrzymali alerty, poderwane zostały też myśliwce. Prawdopodobnie fragmenty bezzałogowca odnalezione zostały na północy Litwy.

Według ukraińskiego MSZ do zmiany kursu bezzałogowców mogły doprowadzić rosyjskie działania związane z walką radioelektroniczną. Mogło to dojść podczas operacji wymierzonej w legalne cele wojskowe na terytorium Rosji.

Szef Litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Vilmantas Vitkausas poinformował, że w wyniku eksplozji bezzałogowca jego szczątki uszkodziły samochód należący do osoby cywilnej. Nikt nie został ranny.

Władze otrzymały około 20 zgłoszeń od mieszkańców, którzy słyszeli przelatującego drona. Jeden z nich zamieścił nagranie, na którym słychać dźwięk silnika bezzałogowca.

„Operacja rozpoczęła się około godziny 6 rano. Uruchomiono misję NATO Baltic Air Policing. Myśliwce zostały poderwane, aby zidentyfikować obiekt” – mówił szef resortu obrony Robertas Kaunas. „Niestety, z powodu trudnych warunków pogodowych, mgły i zachmurzenia nie udało się nawiązać kontaktu wzrokowego” – dodał minister.

Wcześniej litewskie wojsko poinformowało, że dron wleciał z terytorium Polski. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało jednak, że nasze systemy nie zarejestrowały żadnego ruchu i nie ma zapisu potwierdzającego, by obiekt przeleciał przez polskie terytorium na Litwę.