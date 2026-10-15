Sędziowie, od których przyjęto ślubowanie w Sejmie, są sędziami Trybunału Konstytucyjnego – uważa prof. Robert Grzeszczak z PAN, choć przyznaje, że trybunał został politycznie zinstrumentalizowany. – Nie da się odbudować sądu konstytucyjnego na siłę, bo kluczowe znaczenie ma tu kryterium uznawalności – ocenił z kolei prof. Maciej Gutowski UAM.
Czy węzeł gordyjski wokół Trybunał Konstytucyjnego da się rozwiązać?
Pyta Sławomir Kordyjalik
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