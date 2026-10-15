Jak kolej wpłynęła na rozwój Zielonej Góry i okolic? Odpowiedzi będzie można znaleźć na wystawie „Na torach przeszłości. Kolejowym szlakiem Grünbergu i Zielonej Góry”, przygotowanej przez Muzeum Ziemi Lubuskiej z okazji 100-lecia Polskich Kolei Państwowych.

Ekspozycja przybliży historię kolei w regionie – od uruchomienia pierwszej linii kolejowej w 1871 roku, przez rozwój infrastruktury wokół zielonogórskiego dworca, po działalność zakładów przemysłowych związanych z produkcją konstrukcji stalowych i taboru kolejowego. Mówi Izabela Korniluk, kuratorka wystawy:

Na wystawie znajdą się również materiały dotyczące Kolejki Szprotawskiej i Lubuskiej Kolei Regionalnej. Archiwalne fotografie pokażą, jak na przestrzeni lat zmieniał się dworzec i jego otoczenie. Jedną z atrakcji będzie też prezentacja 13-metrowego modelu węzła kolejowego z Jankowej Żagańskiej:

Otwarcie wystawy odbędzie się w piątek, 16 października o godzinie 17.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

W programie wernisażu znalazły się także prelekcja o początkach kolejnictwa w regionie, wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Lubuska Kolej w Miniaturze oraz projekcja filmu o produkcji wagonów w zielonogórskim Zastalu.

Ekspozycję będzie można oglądać do 22 listopada, natomiast 13-metrowy model węzła kolejowego z Jankowej Żagańskiej będzie prezentowany od 16 do 31 października.

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