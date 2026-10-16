„Trybunał Konstytucyjny utracił zdolność do ochrony praw polskich obywateli, a sędziowie niezwłocznie powinni zacząć orzekać” – pisze w nowym oświadczeniu sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W piśmie zapowiadają również, że zostaną podjęte „wszystkie przewidziane prawem działania, aby przywrócić funkcjonowanie” Trybunału Konstytucyjnego.

Magdalena Bentkowska, Maciej Berek, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Sławomir Patyra, Dariusz Szostek oraz Maciej Taborowski w oświadczeniu zwrócili uwagę, że „Konstytucja nie przewiduje żadnych kompetencji prezydenta w zakresie wyboru sędziów TK”. W piśmie czytamy, że zgodnie z artykułem 194. ustępem 1. Konstytucji jedynym organem uczestniczącym w wyborze sędziego TK jest Sejm.

„To sędzia TK składa ślubowanie, a nie Prezydent je przyjmuje” – podkreślono w oświadczeniu. Według niego sama Konstytucja nie przewiduje składania ślubowania przez sędziów TK.

Jak podkreślają prawnicy, to w ustawie o statusie sędziów TK jest określone, że praca wybranego sędziego rozpoczyna się po złożeniu przysięgi. W piśmie czytamy, że prezydent nie może odmówić przyjęcia ślubowania ani nie dopuszczać sędziów do orzekania. Dodane jest również, że ceremonia ślubowania tylko zwyczajowo odbywa się w Pałacu Prezydenckim, ale nie jest to określone żadnymi przepisami.

Sędziowie przekazali, że większość z nich nie została zaproszona do Pałacu na ślubowanie bez podania powodów tej decyzji ani nie dostała żadnej odpowiedzi od prezydenta na swoje prośby z tym związane. Tłumaczą oni, że w związku z tym musieli złożyć ślubowanie w Sejmie „tylko i wyłącznie wobec prezydenta a nie wobec marszałka Sejmu.”

W oświadczeniu czytamy, że ustawowe warunki ślubowania zostały zachowane. „Mimo braku fizycznej obecności prezydenta ślubowanie było skuteczne w rozumieniu obowiązujących przepisów”.

W oświadczeniu sześciorga sędziów zaznaczono, że możliwość orzekania blokuje im „od ponad siedmiu miesięcy swoim postępowaniem Sędzia Bogdan Święczkowski”. Sędziowie wskazują, że w tej chwili nie mogą wykonywać swoich konstytucyjnych obowiązków.