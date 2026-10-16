Prokurator Andrzej Piaseczny wraz z policjantami przybył do Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, aby zabezpieczyć dokumentację na potrzeby prowadzonego postępowania. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Kierownictwo Trybunału mówi jednak o próbie przeszukania i prowokacji.

Według komunikatu TK prokurator usiłował przeszukać budynek, jednak prezes Bogdan Święczkowski zdecydował o dobrowolnym wydaniu żądanych dokumentów. Ocenił, że działania prokuratury wyczerpują znamiona przestępstwa z artykułu 128 Kodeksu karnego. O sytuacji poinformowano prezydenta Karola Nawrockiego.

Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska wyjaśniła, że czynności dotyczyły zabezpieczenia dokumentacji. Zapewniła, że nie były to działania siłowe. Nie sprecyzowała, jakiego postępowania dotyczą.

Prokurator Piaseczny opuścił później teren Trybunału przez bramę, niezauważony przez protestujących. Odmówił odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Około godz. 12 ma się odbyć konferencja prasowa prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.