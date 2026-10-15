„Handel ludźmi – współczesne zagrożenia i skuteczna profilaktyka” to temat konferencji organizowanej dziś w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wydarzenie ma zwrócić uwagę na skalę tego zjawiska oraz znaczenie profilaktyki i rozpoznawania sytuacji, w których człowiek może stać się ofiarą przestępstwa. Uczestnicy spotkania, między innymi ze służb mundurowych i lubuskich uczelni rozmawiali o tym, jak zwiększać świadomość społeczną i skuteczniej chronić mieszkańców przed tego rodzaju przestępstwami. Mówi Marek Cebula, wojewoda lubuski:

– Problem handlu ludźmi nadal nas dotyczy – podkreśla asp. sztabowy Agata Kądziołka z wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie:

Konferencje zorganizowano z okazji obchodzonego 18 października Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi.