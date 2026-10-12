Za kilka dni dojrzali mieszkańcy gminy Wymiarki spędzą czas na świętowaniu. W sobotę atrakcje z okazji Gminnego Dnia Seniora. Organizatorzy zachęcają do zapisów i uczestnictwa w interakcji. W planach między innymi koncert i potańcówka.

Wydarzenie zaplanowano w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Jak mówi kierowniczka placówki będzie to czas przygotowany specjalnie dla seniorów. – To bardzo aktywna grupa lokalnej społeczności, więc liczymy na sporą frekwencję i dobrą zabawę. Wstęp jest wolny, jednak trzeba się zapisać – dodaje organizatorka:

Początek imprezy godzina 16.00.