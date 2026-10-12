Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej Policji
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej Policji
5,5 miliona złotych przeznacza żagańska gmina na uzbrojenie terenów strefy gospodarczej w Tomaszowie. Część pieniędzy pochodzi z dofinansowania z Unii...
W poniedziałek, 12 października, zapraszamy na reportaż "Kaucjusze" przygotowany przez Małgorzatę Nabel-Dybaś i Michała Szczęcha. Emisja o ogdzinie 14.10 w...
Unia Europejska przyjmie z zadowoleniem rozejm energetyczny, jeśli będzie on przestrzegany. Takie stanowisko przedstawiła w Luksemburgu szefowa unijnej dyplomacji Kaja...
Cztery osoby zatrzymała łącznie lubuska policja w związku z groźbami publikowanymi w internecie. Mundurowi namierzają i zatrzymują takie osoby po serii...
40 lat temu do odbudowywanego przez ponad dekadę ratusza wprowadził się Gubiński Dom Kultury. Jego pierwszą dyrektorką w tym miejscu...
Nadleśnictwo Skwierzyna rozbudowuje siedzibę. Od lat 90. minionego wieku w obiekcie nie było większych remontów. Leśnicy doszli więc do wniosku,...
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