Koszykarki Pro-Network Enei AJP Gorzów Wielkopolski pewnie pokonały w Arenie Gorzów Artego Bydgoszcz 84:55 (23:10, 23:12, 17:12, 21:21) w meczu 4 kolejki spotkań PGE Basket Ligi Kobiet.

Bydgoski zespół przyjechał do Gorzowa bez kontuzjowanych Amerykanek Asiah Jones i Mar’shay Moore i biorąc pod uwagę wysokie przegrane w poprzednich meczach z AZS Politechnik,ą Poznań i Ślęzą Wrocław można było oczekiwać jednostronnego pojedynku. I tak właśnie było. Miejscowe szybko objęły prowadzenie, którego nawet na moment nie oddały rywalkom, a kibice, oprócz wysokiej wygranej, bez wątpienia zapamiętają trafienie Weroniki Stebleckiej, która w ostatniej sekundzie drugiej kwarty rzuciła do kosza z ok. 8-9 metrów oraz debiut Mai Zielińskiej, która w ostatniej sekundzie meczu zdobyła jednym rzutem trzy punkty.

Krzysztof Szewczyk – trener Artego:

Młode koszykarki gorzowskiej drużyny oraz ich trener zadowoleni opuszczali parkiet: