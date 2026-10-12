5,5 miliona złotych przeznacza żagańska gmina na uzbrojenie terenów strefy gospodarczej w Tomaszowie. Część pieniędzy pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej. Samorząd liczy na przyciągnięcie kolejnych firm na lokalny rynek.

Wkład własny gminy to 3,5 miliona złotych. Jak zaznacza wójt Leszek Ochrymczuk inwestycja zakłada przygotowanie 20 hektarów terenów strefy pod przyszłą działalność.

– Prace obejmują między innymi wybudowanie nowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Chcemy poprawić atrakcyjność strefy, aby kolejne korporacje lokowały w Tomaszowie swoje siedziby – dodaje samorządowiec:

Zadanie potrwa do końca przyszłego roku.