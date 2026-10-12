Nadleśnictwo Skwierzyna rozbudowuje siedzibę. Od lat 90. minionego wieku w obiekcie nie było większych remontów. Leśnicy doszli więc do wniosku, że potrzebna jest rozbudowa siedziby zwłaszcza, że zadań przybywa.

– Po prawej stronie budynku powstanie zupełnie nowa jego część – mówi Przemysław Watral, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Skwierzyna.

Rozbudowa siedziby Nadleśnictwa Skwierzyna trwa już rok. Niestety, ostatnia mroźna zima zahamowała postęp prac. Rozbudowany obiekt ma być gotów w przyszłym roku.