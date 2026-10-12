40 lat temu do odbudowywanego przez ponad dekadę ratusza wprowadził się Gubiński Dom Kultury. Jego pierwszą dyrektorką w tym miejscu była Janina Izdebska, która przyjechała do Gubina ze Skoczowa. Ostatni kwartał tego roku to świętowanie jubileuszu umieszczenia gubińskiej kultury w tym wyjątkowym dla Gubinian miejscu.

– Imprez będzie wiele i o bardzo różnorodnym charakterze – informuje Andrzej Winiszewski, obecnie kierujący Gubińskim Domem Kultury.

Uzupełnijmy, że sam Gubiński Dom Kultury działa od 1958 roku. Od momentu założenia placówka spełnia funkcję kreatora i koordynatora działań kulturalnych odbywających się na terenie miasta.