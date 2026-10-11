Piłkarki TS-u Masterchem Przylep wygrały 3-ligowe derby Ziemi Lubuskiej z MUKS-em Kostrzyn nad Odrą 3-1.

Do przerwy było 1-1, w drugiej połowie zawodniczki z Przylepu strzeliły dwa gole i wygrały choć przez kwadrans były osłabione po drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartce dla Darii Wyżykowskiej.

Ta po starciu z rywalką wypowiedziała kilka ostrych słów w kierunku sędziego, szturchnęła też ramieniem przeciwniczkę i sędzia błyskawicznie ukarał ją i do końca meczu MUKS grał z przewagąjednej zawodniczki.

Drużyna z Kostrzyna nie potrafiła jednak tego wykorzystać, atakowała zbyt niemrawo, żeby zaskoczyć gospodynie.

Przylep wygrał pierwsze w tym sezonie spotkanie na boisku. Do tej pory podopieczne Krzysztofa Nykla miały tylko na koncie 3 punkty za walkowera przeciwko Górnikowi Zabrze, który nie stawił się na meczu.

A od początku spotkania oba zespoły nie zachwycały, przez 20 minut nie było zbyt wielu składnych akcji.

W 20 minucie po faulu w środku boiska wrzutka w pole karne MUKS-u, a tam głową piłkę musnęła Kolumbijka Lizet Saldana z Przylepu i zrobiła to tak, że bramkarka gościń musiała wyciągać piłkę z bramki. Swoją droga kilkanaście minut później zawodniczka z Kolumbii padła na ziemię z okrzykiem bólu i z urazem kolana pojechała do szpitala.

W 41 minucie mający lekka przewagę MUKS przejął piłkę w środku pola, po szybkim ataku strzał jednej z Kostrzynianek odbiła bramkarka gospodyń, ale dobitka Wiktorii Nowackiej była skuteczna i do szatni oba zespoły poszły z remisem.

W II połowie widać było większą chęć do gry TS-u Przylep. W 61 minucie Paulina Mowlik po błędzie bramkarki MUKS-u pudłuje choć ma przed sobą tylko bramkę.

W 70 minucie Julia Osmałek tańczy z piłką wśród rywalek przed polem karnym i uderza piekielnie mocno pod poprzeczkę – bramkarka z Kostrzyna wpuszcza gola i miejscowe prowadzą 2-1.

Cztery minuty później jest 3-1. Patrycja Małolepsza dostrzega, że bramkarka rywalek wyszła trochę za daleko z bramki i uderza wysokim lobem pod poprzeczkę i osiąga wymarzony skutek, bo bramkarka nie dosięga piłki.

Zespół z ZG Przylepu dowozi prowadzenie do końca, a po ostatnim gwizdku może odtańczyć taniec radości….

Pomeczowe opinie:

TS Przylep:

MUKS Kostrzyn:

Więcej o meczu we wtorkowym magazynie piłkarskim NASZA PIŁKA w Radiu Zielona Góra.