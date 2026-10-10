Piłkarze Polonii Słubice pokonali na swoim stadionie Koronę Kożuchów 4:0 w meczu 11 kolejki lubuskiej IV ligi.

Mecz rozstrzygnął się w zasadzie w pierwszych 10 minutach, po których miejscowi prowadzili już 3:0. Już w 4 minucie bramkarza gości pokonał Sebastian Olszewski. Trzy minuty później na 2:0 strzałem głową podwyższył Jędrzej Drame, a w 10 minucie trzeciego gola zdobył Valentyn Fedoruk. Później gra się wyrównała, ale w 58 minucie Yuya Kamon ustalił wynik meczu na 4:0 dla Polonii.

Polonia nadal traci 3 punkty do lidera, ale powiększyła przewagę nad trzecim zespołem z 3 do 5 punktów.

Przedstawiciele Korony żałują „przespanego” początku spotkania: