Gośćmi Krzysztofa Baługa byli:
Tomasz Nesterowicz (NL)
Anna Komar (PSL)
Emilia Zadwórna (NP)
Wojciech Perczak (PiS)
Tomasz Siemiński (PL2050)
Tomasz Gierczak (KO)
Przemysław Leśniak (K)
Gośćmi Krzysztofa Baługa byli:
Tomasz Nesterowicz (NL)
Anna Komar (PSL)
Emilia Zadwórna (NP)
Wojciech Perczak (PiS)
Tomasz Siemiński (PL2050)
Tomasz Gierczak (KO)
Przemysław Leśniak (K)
Przedsiębiorcy zrzeszeni w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej spotkali się z przedstawicielami Lumina Metals, która planuje kopalnię miedzi w okolicach...
Piłkarze Odry Skrzynie Zając Bytom Odrzański zremisowali u siebie z Zagłębiem II Lubin 1:1 w hicie 12. kolejki III ligi,...
Piłkarze Lechii Zielona Góra przegrali trzeci mecz z rzędu na własnym stadionie! W II-ligowym spotkaniu przegrali z Legią Warszawa 0-2....
Siatkarze Volley Gubin wygrali we własnej hali z Ikarem Legnica 3:0 w sobotnim meczu II ligi. Nieco bardziej zacięte spotkanie...
Piłkarze ręczni Olimpu AZS-u UZ Zielona Góra wygrali na wyjeździe z Tęczą Folplast Kościan 30:28 w meczu 5. kolejki grupy...
Prezydent USA Donald Trump powiedział w sobotę (10 października), że przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski mógł wiele razy zakończyć trwającą w...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra