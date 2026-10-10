Możliwości leczenia mózgu oraz wpływ oświetlenia i hałasu na funkcjonowanie chorych – to tylko niektóre z tematów, które zostaną omówione w trakcie XIV Lubuskiej Konferencji Neurologicznej.

Wydarzenie odbywa się w Zielonej Górze. Biorą w nim udział specjaliści z całego kraju.

Zdaniem prof. Wojciecha Strzyżewskiego, rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, dzięki takim spotkaniom uczelnia może się stale rozwijać:

– Rozwój technologiczny jest szokujący. Każda wymiana doświadczeń jest dla nas bezcenna – mówi dr n. med. Szymon Jurga, kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii w Zielonej Górze:

– Prowadzimy badania, które mają wykazać czy odwiedziny bliskich wpływają na ciśnienie tętnicze pacjenta – informuje prof. n. med. Radosław Kazimierski, kierownik Katedry Neurologii Uniwersytetu Zielonogórskiego:

W konferencji bierze udział kilkadziesiąt osób. Spotkanie zakończy się około godziny 17.