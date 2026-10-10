Możliwości leczenia mózgu oraz wpływ oświetlenia i hałasu na funkcjonowanie chorych – to tylko niektóre z tematów, które zostaną omówione w trakcie XIV Lubuskiej Konferencji Neurologicznej.
Wydarzenie odbywa się w Zielonej Górze. Biorą w nim udział specjaliści z całego kraju.
Zdaniem prof. Wojciecha Strzyżewskiego, rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, dzięki takim spotkaniom uczelnia może się stale rozwijać:
– Rozwój technologiczny jest szokujący. Każda wymiana doświadczeń jest dla nas bezcenna – mówi dr n. med. Szymon Jurga, kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii w Zielonej Górze:
– Prowadzimy badania, które mają wykazać czy odwiedziny bliskich wpływają na ciśnienie tętnicze pacjenta – informuje prof. n. med. Radosław Kazimierski, kierownik Katedry Neurologii Uniwersytetu Zielonogórskiego:
W konferencji bierze udział kilkadziesiąt osób. Spotkanie zakończy się około godziny 17.
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