Budżet łączy wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi państwo – mówi minister finansów Andrzej Domański. Sejm rozpoczął prace nad projektem przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z nim, wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody – 695 miliardów złotych.

Minister Andrzej Domański podkreślił, że obok realizowania podstawowych zobowiązań pastwa wobec obywateli, zaplanowane w ustawie działania skupiają się na zapewnieniu długoterminowego wzrostu gospodarczego:

Domański powiedział, że w projekcie budżetu założono realny wzrost PKB na poziomie trzech procent. Jak podkreślił, to nadal jeden z najszybszych wzrostów wśród krajów Unii Europejskiej. Dodał, że Komisja Europejska prognozuje dla całej Unii wzrost na poziomie 1,4 procent:

W budżecie na przyszły rok przewidziano pieniądze na kontynuację programów społecznych – 800+, Aktywny Rodzic oraz 13. i 14. emeryturę. Wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych, a na zdrowie 274 miliardy złotych.