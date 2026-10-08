Czterech menedżerów Orlenu w areszcie. Mogą wyjść po wpłaceniu kaucji. Pięciu byłych i obecnych meneżdżerów koncernu przedwczoraj (6.10) usłyszało zarzuty, dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w 2023 r. Mieli w ten sposób wyrządzić dużą szkodę na majątku Orlenu.

Jeden z podejrzanych został objęty wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. W przypadku czterech pozostałych prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia wnioski o tymczasowe aresztowanie.

Jak informuje sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, Grzegorz Gała – sąd przychylił się do wniosku. Jednocześnie pozwolił na zamianę aresztu na kaucję w wysokości od 500 tysięcy do miliona złotych:

Sąd uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzani popełnili zarzucane im czyny. Na decyzję wpłynęła też obawa, że mogą uzgadniać między sobą wspólną wersję wydarzeń:

Sprawa dotyczy cen paliw na stacjach Orlenu przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Według prokuratury – spółka mogła stracić na tym ponad cztery miliardy złotych.

Strony mają siedem dni na odwołanie się od decyzji sądu.