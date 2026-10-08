16 dni szkolenia wojskowego dla 19-letnich mężczyzn. Łatwiejszy dostęp Polaków do broni palnej. To propozycje, które w ostatnim czasie wywołały sporo dyskusji.

Przemysław Czarnek proponuje obowiązkowe, 16-dniowe szkolenie wojskowe, po którym przez pięć lat uczestnicy mieliby pozostawać w systemie gotowości. Z kolei prezydent Karol Nawrocki mówi o zmianach, które miałyby ułatwić obywatelom dostęp do broni.

Czy to dobry kierunek? Czy Polacy powinni być szerzej szkoleni w posługiwaniu się bronią? Czy 16 dni wystarczy, by przygotować młodych ludzi do podstawowych działań wojskowych? A może takie rozwiązania budzą więcej obaw niż poczucia bezpieczeństwa?

zaprasza: Krzysztof Matusiak

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