Trzy ofiary śmiertelne, 23 kierowców pod wpływem i 16 odebranych praw jazdy – to tragiczny bilans minionego weekendu na lubuskich drogach.

Podczas wzmożonych kontroli policjanci wyeliminowali z ruchu aż 22 kierowców pod wpływem alkoholu, jednego pod wpływem narkotyków oraz zatrzymali 16 praw jazdy za rażące przekroczenie prędkości.

Śmiertelne uderzenie w drzewo i dachowanie

Do pierwszego tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 3 października, w miejscowości Białczyk (gmina Witnica). Kierujący samochodem marki Renault zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W wyniku uderzenia dwóch podróżujących pojazdem mężczyzn poniosło śmierć na miejscu.

Kolejny śmiertelny wypadek miał miejsce w niedzielę, 4 października, na obwodnicy Świebodzina. Według wstępnych ustaleń kierujący Volkswagenem zjechał na pobocze, wpadł w poślizg, a samochód przewrócił się na dach. Pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn. Obaj zostali przetransportowani do szpitala, gdzie jeden z nich zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Okoliczności obu tych zdarzeń są obecnie wyjaśniane pod nadzorem prokuratora.

Deszcz zatrzymań: alkohol, narkotyki i piraci drogowi

Równolegle z obsługą wypadków lubuscy mundurowi prowadzili w weekend wzmożone kontrole trzeźwości i prędkości. Ich efekty pokazują skalę nieodpowiedzialności niektórych kierowców. Policjanci zatrzymali:

19 kierujących w stanie nietrzeźwości,

3 osoby jadące po użyciu alkoholu,

1 kierowcę pod wpływem środków odurzających.

Ponadto funkcjonariusze zatrzymali prawa jazdy 16 osobom, które w obszarze zabudowanym przekroczyły dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h.

Policja apeluje o rozwagę

Policjanci przypominają, że niedostosowanie prędkości do panujących warunków oraz wsiadanie za kierownicę po alkoholu lub narkotykach to główne przyczyny najgroźniejszych tragedii na drogach. Każde złamanie przepisów niesie za sobą ryzyko utraty życia, dlatego mundurowi ponownie apelują do kierowców o rozwagę i stosowanie zasady ograniczonego zaufania.