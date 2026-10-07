Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała po raz trzeci biegłych psychiatrów do oceny stanu zdrowia Ihora M. podejrzanego o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu.

Jak przekazała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, w minioną środę (30 września) prokurator po raz trzeci powołał dwóch biegłych psychiatrów do oceny obecnego stanu zdrowia podejrzanego i możliwości wykonywania czynności procesowych z jego udziałem.

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Dodała, że stan dwóch najciężej rannych mężczyzn, którzy nadal są hospitalizowani w Jarosławiu, poprawił się i jest stabilny.

Wcześniej prokuratura informowała, że 31-letni Ihor M. jest podejrzany o to, że 24 września 2026 r. w Jarosławiu zadał nożem liczne ciosy ks. Stanisławowi Zbojnowiczowi, co skutkowało jego śmiercią.

Podejrzany usiłował pozbawić życia również Krzysztofa G., ks. Marka Pieńkowskiego, ks. Adriana Mantykiewicza i Ewę S., powodując u nich ciężkie obrażenia ciała realnie zagrażające życiu.

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Ihorowi M. grozi dożywocie.

Mężczyzna dotychczas nie został przesłuchany ze względu na stan zdrowia psychicznego. Pierwsze opinie z 24-25 września oraz kolejna z 1 października wykazały u podejrzanego ostre zaburzenia psychotyczne, urojeniową interpretację wydarzeń oraz brak logicznego kontaktu, co uniemożliwia udział w czynnościach procesowych. W drugiej opinii biegli dostrzegli jedynie nieznaczną poprawę w postaci ustąpienia wrogości oraz „normalizacji napędu psychoruchowego”.

Śledczy podkreślają, że ocena aktualnego stanu zdrowia psychicznego podejrzanego służy jedynie ustaleniu możliwości jego udziału w procedurach sądowych. Kwestia poczytalności sprawcy w chwili popełnienia czynu będzie przedmiotem osobnego badania. Ihor M. ma obrońcę z urzędu.

Wobec Ihora M. sąd zastosował areszt na trzy miesiące. Jest on wykonywany w warunkach szpitala psychiatrycznego, na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.