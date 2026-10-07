PLL LOT uruchomiły w środę bezpośrednie, całoroczne rejsy z Warszawy do Bangkoku – poinformował przewoźnik. Połączenie, obsługiwane przez samoloty Boeing 787 Dreamliner, ma m.in. wzmacniać współpracę i wymianę turystyczną Polski i Tajlandii.

Środowy (7 października), inauguracyjny rejs z warszawskiego Lotniska Chopina oznacza, że po 26 latach LOT wraca z bezpośrednim połączeniem do stolicy Tajlandii – zwrócił uwagę członek zarządu ds. finansowo-handlowych Polskich Portów Lotniczych (PPL) Marcin Danił.

Bangkok to nie tylko atrakcyjne miejsce turystyczne na mapie świata, ale również ważny kierunek biznesowy Azji Południowo-Wschodniej – wskazał członek zarządu ds. handlowych PLL LOT Robert Ludera.

Historia lotów narodowego przewoźnika do Bangkoku sięga 1977 r., kiedy uruchomił on swoją pierwszą regularną trasę na Daleki Wschód. Rejsy obsługiwały wówczas samoloty Ił-62, a podróż odbywała się z międzylądowaniami. Trasa Warszawa-Dubaj Bombaj-Bangkok była realizowana raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od sezonu.

Wymiana floty dalekodystansowej na Boeingi 767 umożliwiła realizację rejsów do Bangkoku bez międzylądowania, a częstotliwość połączeń wzrosła do trzech tygodniowo. Regularna trasa z Warszawy została zawieszona w marcu 2000 roku. W późniejszych latach maszyny LOT-u realizowały m.in. połączenia czarterowe biur podróży.

Spółka podkreśla, że powrót LOT-u do Bangkoku otwiera nowy rozdział tej historii. Zwraca też uwagę, że bezpośrednie połączenie Warszawa-Bangkok jest elementem rozwoju międzynarodowej siatki LOT-u i wzmacnia współpracę i wymianę turystyczną między Polską a Tajlandią.

Trasę obsługują samoloty Boeing 787 Dreamliner. LOT lata na lotnisko Bangkok-Suvarnabhumi (BKK) – główny międzynarodowy port lotniczy stolicy Tajlandii, położony około 30 km na wschód od centrum miasta.

Podróż z Polski do Tajlandii potrwa zimą 10 godz. i 20 minut, a z powrotem – 11 godz. i 55 minut.

Od 7 do 25 października br. przewoźnik zaplanował rejsy z wylotem z Warszawy w poniedziałki, środy i soboty, a loty powrotne z Bangkoku we wtorki, czwartki i niedziele.

W sezonie zimowym, od 26 października do 1 listopada rejsy będą się odbywały w poniedziałki, środy, czwartki, soboty, niedziele, a od 2 listopada do 27 marca – w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele. Loty do Warszawy od 25 października do 1 listopada będą realizowane we wtorki, czwartki, piątki, niedziele, a od 2 listopada do 26 marca – w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i niedziele.

W sezonie letnim LOT będzie latał do Bangkoku między 28 marca a 28 października – we wtorki, czwartki, niedziele oraz w sobotę 30 października; natomiast do Warszawy od 29 marca do 29 października – w poniedziałki, środy, piątki, a także w niedzielę 28 marca.

Według danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Tajlandia to druga największa gospodarka w ASEAN, a także destynacja turystyczna ciesząca się coraz większą popularnością wśród Polaków – kierunek ten wybrało 32,5 tys. polskich turystów w styczniu i lutym 2024 r. Najważniejszymi sektorami tajskiej gospodarki są: motoryzacja, przemysł przetwórczy i rolnictwo. Eksport z Polski do Tajlandii w 2024 r. wyniósł 386,06 mln dol., a import 1,52 mld dol.

LOT podkreśla, że po uruchomieniu w maju br. połączenia do San Francisco, Bangkok to kolejny kierunek umacniający siatkę połączeń dalekodystansowych firmy. W marcu 2027 r. ma się odbyć inauguracyjny rejs z Warszawy do Hanoi, stolicy Wietnamu.

Z Polski pasażerowie mogli i mogą polecieć do Tajlandii z przesiadkami m.in. w Dubaju, Dausze, Kopenhadze czy Stambule.

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie – działają od 1929 r. W 2025 r. przewiozły 11,7 mln podróżnych, o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej – w 2024 r. było to 10,7 mln pasażerów. Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem, z pakietem 30,7 proc., jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.