Działa już długo oczekiwana filia przychodni lekarza rodzinnego w Cybince. Prowadzona jest przez Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach. Mieści się w budynku przy ulicy Lwowskiej 7.

– W początkowym etapie działalności placówka zapewni dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pediatry, dwa razy w tygodniu – informuje Agnieszka Nowak z urzędu miasta w Cybince.

Wojciech Obremski, rzecznik starostwa w Słubicach podkreśla, że utworzenie przychodni było możliwe dzięki porozumieniu powiatu słubickiego i gminy Cybinka.

W przychodni powstały gabinety dla lekarzy, gabinet zabiegowy, poczekalnia, pomieszczenie sanitarne, punkt rejestracji i miejsce do przechowywania dokumentacji medycznej. Co najmniej dwa razy w tygodniu będą tu przyjmowali lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz pediatra, będzie też pielęgniarka POZ. Ponadto do dyspozycji będzie położna. Nie zabraknie punktów szczepień oraz poboru materiału do badań.