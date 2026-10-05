Andrzej Mountbatten-Windsor, brat brytyjskiego króla Karola III, wystąpił do sądu przeciw policji w związku z przeszukaniami swego domu i dawnej rezydencji w sprawie podejrzeń o nadużycie stanowiska publicznego w kontaktach z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem – potwierdziła w poniedziałek (5 października) policja.

Prawnicy Mountbatten-Windsora, który zgodnie z decyzją dworu nie może już posługiwać się tytułem książęcym, uważają, że nakazy przeszukania posiadłości Marsh Farm w Sandringham oraz Royal Lodge Windsorze nie zostały wydane prawidłowo.

Posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w czwartek i przynajmniej początkowo ma być zamknięte dla publiczności.\

Jesteśmy stroną postępowania sądowego dotyczącego nakazów wydanych przez Centralny Sąd Karny

– potwierdziła w oświadczeniu Thames Valley Police, której funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania.

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Sojusznicy Mountbatten-Windsora od dawna podejrzewają, że decyzję o aresztowaniu go w jego własnym domu i właśnie tego dnia (w 66. urodziny – PAP), zaaranżowano w taki sposób, by maksymalnie go upokorzyć

– podkreśla dziennik „Daily Telegraph”, który napisał o sprawie jako pierwszy.

Do sytuacji, w której członek rodziny królewskiej podważa legalność prowadzonego przeciwko niemu postępowania, ostatni raz doszło w 1649 roku, gdy król Karol I sądzony był przez specjalnie powołany przez Izbę Gmin sąd, który skazał go na śmierć. Wielu historyków podkreśla, że legalność tamtego procesu była wątpliwa.

Andrzej został aresztowany 19 lutego w hrabstwie Norfolk. Następnie przewieziono go na przesłuchanie. Równolegle funkcjonariusze przeszukali dwie nieruchomości.

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Był to efekt publikacji w USA nowych dokumentów ze śledztwa w sprawie Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata. Wśród dokumentów znalazły się też sugerujące, że Andrzej przekazywał Epsteinowi poufne informacje.

W latach 2001-2011 r. ówczesny książę był specjalnym przedstawicielem Zjednoczonego Królestwa ds. handlu. Mountbatten-Windsor jest podejrzany m.in. o przekazywanie Epsteinowi raportów z wizyt w Hongkongu, Singapurze, Wietnamie i Chinach.

Od lat były książę Yorku konsekwentnie zaprzecza, by dopuścił się nieprawidłowości, ale dwór stopniowo zaczął go izolować.

W związku z poprzednimi informacjami na ten temat Andrzej najpierw zrezygnował z wykonywania obowiązków członka rodziny królewskiej, a w 2025 roku został pozbawiony prawa do publicznego posługiwania się tytułami.