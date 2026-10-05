Osiem praw jazdy zatrzymali w ciągu jednego dnia zielonogórscy policjanci podczas działań „Prędkość”. Kierowcy przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h.

Mundurowi kontrolowali kierowców między innymi na drogach w gminach Sulechów, Kargowa, Trzebiechów, Babimost i Bojadła. To miejsca, w których w ostatnim czasie dochodziło do wypadków.

Rekordzista jechał 148 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90 km/h. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na trzy miesiące. Kierowca dostał także 1500 złotych mandatu i 13 punktów karnych.

Jak tłumaczyli się pozostali kierowcy? Jeden mówił, że droga była pusta, inny spieszył się do mechanika albo na uczelnię. Kolejny przekonywał, że się zamyślił i nie czuł prędkości.

Policja zapowiada kolejne kontrole i przypomina o dostosowaniu prędkości do warunków na drodze.