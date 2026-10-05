Kolejny, niestety, nie-trzeźwy poranek w Gorzowie. W poniedziałek rano policjanci ustawili punkt kontroli trzeźwości kierujących na ul. Myśliborskiej.

Funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby, które w organizmie miały alkohol. Dwóch z kierowców odpowie za wykroczenie, bo w organizmie miały mniej niż pół promila. Trzeci z zatrzymanych miał ponad promil – jego czekają zarzuty i postępowanie karne. Policjanci wszystkim trzem kierowcom zatrzymali prawo jazdy.