Kolejny, niestety, nie-trzeźwy poranek w Gorzowie. W poniedziałek rano policjanci ustawili punkt kontroli trzeźwości kierujących na ul. Myśliborskiej.
Funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby, które w organizmie miały alkohol. Dwóch z kierowców odpowie za wykroczenie, bo w organizmie miały mniej niż pół promila. Trzeci z zatrzymanych miał ponad promil – jego czekają zarzuty i postępowanie karne. Policjanci wszystkim trzem kierowcom zatrzymali prawo jazdy.
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