Zielonogórscy policjanci sprawdzali taksówki wykonujące przewozy za pośrednictwem aplikacji. Kontrole miały przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów.

Mundurowi sprawdzali między innymi stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców, wymagane uprawnienia oraz zgodność danych kierującego z informacjami widocznymi w aplikacji.

Policjanci skontrolowali 94 pojazdy. W 16 przypadkach zakończyło się to mandatami. Mundurowi zatrzymali również 7 dowodów rejestracyjnych i jedno prawo jazdy.

Wśród kontrolowanych znalazł się kierowca będący pod wpływem alkoholu oraz osoba, wobec której wydano decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania.

Policja przypomina pasażerom, by przed rozpoczęciem przejazdu sprawdzali dane kierowcy, numer rejestracyjny oraz oznaczenia pojazdu.