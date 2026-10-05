Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką przybyli na Filipiny, gdzie we wtorek (6 października) rozpoczną trzydniową oficjalną wizytę; w jej ramach polski przywódca spotka się m.in. z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr. oraz weźmie udział w ceremonii otwarcia V Polsko–Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT.

Prezydencki minister Marcin Przydacz podkreślił przed wylotem, że to historyczna, pierwsza wizyta polskiego prezydenta na Filipinach, która jest jednym z elementów kampanii Polski w ramach grupy G20.

Choć Filipiny w grupie G20 nie są, ale w tym roku przewodniczą grupie ASEAN, skupiającej właściwie wszystkie państwa Azji Południowo-Wschodniej. I zależy nam na tym, by w ramach aktywności polskiej w G20 rozmawiać także i z tym regionem – niezwykle silnie rozwijającym się, niezwykle ambitnym. Niezwykle rośnie jego rola i wpływ na politykę światową

– mówił prezydencki minister.

Drugim obszarem polskiego zainteresowania podczas wizyty – jak zaznaczył – będą stosunki gospodarcze.

Filipiny to prawie 120 mln ludzi, dość młodych, o średniej wieku 25 lat i silnie rozwijający się rynek. Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani tym rynkiem

– podkreślił.

Zaznaczył, że mowa jest nie tylko o rynku rolno-spożywczym, ale także w sektorze ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne). Przypomniał też, że „po filipińskim niebie latają polskie śmigłowce Black Hawk”.

Jak wynika z harmonogramu wizyty zamieszczonego przez Kancelarię Prezydenta, we wtorek (6 października) zaplanowano ceremonię złożenia wieńca przez prezydenta Karola Nawrockiego pod pomnikiem José Rizala – filipińskiego bohatera narodowego, pisarza i działacza społeczno-politycznego.

Potem polska para prezydencka zostanie powitana przez prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa Jr. i jego małżonkę.

Następnie odbędzie się spotkanie „w wąskim gronie” prezydentów Polski i Filipin, po którym nastąpi spotkanie delegacji pod przewodnictwem obu przywódców.

We wtorek prezydenci obu państw spotkają się też z przedstawicielami mediów. Ostatnim punktem przewidzianym na ten dzień jest oficjalny obiad wydawany przez prezydenta Filipin i jego małżonkę na cześć polskiej pary prezydenckiej.

W środę przed południem prezydent Nawrocki weźmie udział w ceremonii otwarcia V Polsko–Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT. Spotka się też z uczestnikami polsko–filipińskiego hackathonu.

W południe prezydent wygłosi wykład dla studentów Uniwersytetu Katolickiego im. Świętego Tomasza w Manili. To najstarszy istniejący uniwersytet w Azji oraz jeden z największych katolickich uniwersytetów na świecie zlokalizowanych w ramach jednego kampusu. Wieczorem Karol Nawrocki spotka się z przedstawicielami polskiego i filipińskiego biznesu.

W środę zaplanowano także spotkanie polskiej pary prezydenckiej z osobami zasłużonymi dla rozwoju relacji polsko–filipińskich oraz filipińską Polonią.

W czwartek – w ostatnim dniu wizyty – Nawrocki odwiedzi bazę lotniczą im. płk. J. Villamora, gdzie znajdują się wyprodukowane w PZL Mielec śmigłowce Black Hawk, zakupione na potrzeby Filipińskich Sił Powietrznych.