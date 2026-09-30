Będą wyższe dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – taką decyzję podjęli jednogłośnie radni podczas wczorajszej sesji rady miasta. Zmiana wynika m.in. z kosztów paliw, które wpływają na większe wydatki tej placówki.
Do zadań ZGM należy m.in. zarządzanie mieszkaniami komunalnymi oraz pielęgnacja lasów. Mówi Tomasz Winiecki, wiceprezydent Zielonej Góry:
Warto dodać, że w wyniku podwyższenia dotacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej za każdy metr kwadratowy powierzchni lokalu komunalnego będzie otrzymywać 49 złotych.
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