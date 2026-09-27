Papież Leon XIV, który w niedzielę (27 września) odprawił mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes, na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się w intencji zakończenia wojen na świecie oraz o pokój między narodami.

Pragnę skierować apel, który szczególnie leży mi na sercu, zwłaszcza będąc tutaj, w tym miejscu. To właśnie tutaj Niepokalana objawiła się św. Bernadetcie z różańcem w dłoni i, można powiedzieć, sama prowadziła jej modlitwę

– powiedział papież zwracając się na zakończenie mszy przed odmówieniem ze 150 tys. wiernych z całego świata modlitwy Anioł Pański.

Dlatego dziś zachęcam wszystkich wiernych i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby w nadchodzącym miesiącu październiku odmawiali różaniec w szczególnej intencji ustania wojen i nastania pokoju między ludami pozostającymi w konflikcie

– apelował Leon XIV.

Wezwał, by tej modlitwie towarzyszyły konkretne uczynki pokuty i miłosierdzia oraz zobowiązanie do nieustannego wspierania dialogu i pojednania.