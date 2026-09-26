Jutro żużlowcy Gezet Stali Gorzów i Hunters PSŻ Poznań zmierzą się w pierwszym spotkaniu o prawo startu w przyszłym sezonie w PGE Ekstralidze.

Z racji atutu własnego toru oraz dużych problemów zdrowotnych zawodników Stali faworytami meczu są żużlowcy z Poznania. Gorzowianie nie zamierzają jednak oddawać pola rywalom i zapowiadają walkę o jak najlepszy wynik przed spotkaniem rewanżowym na własnym torze.

Mecz PSŻ Poznań – Stal Gorzów w niedzielę o 19.30. Transmisja jak zwykle na naszej antenie.

Awizowane składy:

Gezet Stal Gorzów:

1. Paweł Przedpełski

2. Mathias Pollestad

3. Charles Wright

4. Marcel Szymko

5. Anders Thomsen

6. Oskar Chatłas

7. Denis Andrzejczak

Hunters PSŻ Poznań:

9. Dimitri Berge

10. Bartosz Smektała

11. Niels Kristian Iversen

12. Kacper Pludra

13. Ryan Douglas

14. Kamil Witkowski

15. Antoni Mencel