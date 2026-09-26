Jutro żużlowcy Gezet Stali Gorzów i Hunters PSŻ Poznań zmierzą się w pierwszym spotkaniu o prawo startu w przyszłym sezonie w PGE Ekstralidze.
Z racji atutu własnego toru oraz dużych problemów zdrowotnych zawodników Stali faworytami meczu są żużlowcy z Poznania. Gorzowianie nie zamierzają jednak oddawać pola rywalom i zapowiadają walkę o jak najlepszy wynik przed spotkaniem rewanżowym na własnym torze.
Mecz PSŻ Poznań – Stal Gorzów w niedzielę o 19.30. Transmisja jak zwykle na naszej antenie.
Awizowane składy:
Gezet Stal Gorzów:
1. Paweł Przedpełski
2. Mathias Pollestad
3. Charles Wright
4. Marcel Szymko
5. Anders Thomsen
6. Oskar Chatłas
7. Denis Andrzejczak
Hunters PSŻ Poznań:
9. Dimitri Berge
10. Bartosz Smektała
11. Niels Kristian Iversen
12. Kacper Pludra
13. Ryan Douglas
14. Kamil Witkowski
15. Antoni Mencel