Prelekcje na temat literatury science-fiction, blok konkursowy i sesje gier RPG – na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego ruszyły 40. Bachanalia Fantastyczne. Na Zielonogórzan i turystów czeka kilka stref tematycznych, w których można znaleźć ponad 500 gier planszowych oraz kilkadziesiąt komiksów.

Nie brakuje także atrakcji dla dzieci i rodzin, dla których przygotowano warsztaty na polanie przed uczelnią:

– Podczas naszej imprezy można przenieść się do innego świata – podkreśla Mamert Janion, jeden z organizatorów:

40. Bachanalia Fantastyczne potrwają do najbliższej niedzieli.