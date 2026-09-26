W Skwierzynie odbędą się w sobotę (26.09) uroczystości z okazji 80 rocznicy powołania do życia tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Powstała w 1945 roku, wykorzystując jeszcze poniemiecki lub doraźnie przystosowany sprzęt.

– To jest jedno z najstarszych stowarzyszeń w naszej gminie, ale również jedno z najważnieszych – mówi Wojciech Kowalewski, burmistrz Skwierzyny.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 11.30 okolicznościową mszą, a godzinę później, przy akompaniamencie Strażackiej Orkiestry Dętej, druowie przejdą na miejski rynek. Tu odbędzie się uroczysty apel. Świętowanie zakończy strażacki piknik.