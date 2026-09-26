Coraz bliżej do zakończenia jednej z większych inwestycji w Brzeźnicy. Samorząd ogłosił przetarg na ostatni etap prac przy powstającym od kilku lat Centrum Kultury Górali Bukowińskich. Szacowana wartość zadania to blisko 1,5 miliona złotych.

Postępowanie przetargowe dotyczy ostatnich robót wykończeniowych i wyposażenia obiektu. Jak zaznacza wójt gminy Artur Romejko jest to kosztowna budowa, ale na pewno oczekiwana przez mieszkańców. – Dotychczasowy koszt to ponad pięć milionów złotych – dodaje włodarz gminy:

Otwarcie ofert zaplanowano na 6 października.