Małgorzata Bukowicz jest absolwentką Wydziału Rzeźby I Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest artystką, rzeźbiarką i nauczycielką – od wielu lat prowadzi pracownię ceramiczną w zielonogórskim Domu Harcerza.

W swoich pracach posługuje się wieloma materiałami. Pracuje w kamieniu, ceramice, brązie i szkle. Maluje, rysuje, a także projektuje i konserwuje witraże. Wychowała się w otoczeniu sztuki. Mając rodziców artystów podążyła w tym samym kierunku, choć droga, którą wybrała jest indywidualna i oryginalna. W pracowni nad Odrą powstają piękne prace naznaczone niezwykłą wrażliwością i talentem autorki. Posiada pokaźny dorobek wystaw, warsztatów, plenerów i projektów wymiany międzynarodowej , wiele prac nagrodzonych na konkursach i przeglądach twórczości. Prace możemy podziwiać w różnych galeriach, ale najlepiej w autorskiej w Cigacicach.