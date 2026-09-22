Rząd chce podwyższyć akcyzę na alkohol. Premier Donald Tusk zapowiedział, że wszystkie środki zostaną przeznaczone na ochronę zdrowia.

Donald Tusk zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy podwyższającej akcyzę na alkohol:

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd rozpatrzy projekt podwyższający akcyzę na alkohol oraz inny, podnoszący VAT na wina i piwa bezalkoholowe. Stawki akcyzy zaproponowane w projekcie są identyczne ja te określone na 2027 rok w uchwalonej w ubiegłym roku nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego.