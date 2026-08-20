Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw zawartych poza Polską wejdzie w życie zgodnie z planem – zapowiada premier Donald Tusk. Przepisy, które mają zacząć obowiązywać od 23 sierpnia, za niezgodne z konstytucją uznał pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny.

Szef rządu powiedział, że w przypadku odmowy transkrypcji aktu małżeństwa w jednym urzędzie gminy obywatele mogą dokonać tego w dowolnym miejscu w Polsce:

Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw wchodzi w życie 23 sierpnia i wprowadza między innymi neutralne płciowo wzory odpisów aktów małżeństwa. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego transkrypcja aktów par jednopłciowych jest wbrew konstytucjonalnej zasadzie ochrony małżeństwa. Z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów trybunału.

Transkrypcji aktów zawartych za granicą małżeństw par jednopłciowych cały czas dokonuje urząd w Warszawie. Stołeczny ratusz powołuje się na wcześniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego w konkretnych sprawach.