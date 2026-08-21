W przyszłorocznym budżecie rząd przeznaczy o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia – zadeklarował premier Donald Tusk. W KPRM trwa robocze posiedzenie rządu, podczas którego ministrowie zajmują się projektem budżetu na rok 2027.

Donald Tusk podkreślił, że konieczne jest uchwalenie nowej ustawy dotyczącej służby zdrowia, by dodatkowe środki były wykorzystane efektywnie:

Projekt budżetu państwa powinien zostać przyjęty do końca przyszłego tygodnia. Na razie wiadomo, że w projekcie zostaną zawarte informacje o proponowanych zmianach progów podatkowych: do 130 tysięcy złotych będzie obowiązywała 12-procentowa stawka PIT; przy zarobkach między 130 a 150 tysięcy złotych będzie nowa, 24-procentowa stawka, a powyżej tej kwoty obowiązywać ma już stawka 32 procent.

Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Po zmianach będą one płaciły 22-procentową stawkę CIT. Zmiany obejmą też ryczałt. Limit dla „ryczałtowców” zostanie zmieniony z dwóch milionów euro przychodu na 250 tysięcy.