Dokumentacja gotowa, ale pełnego dofinansowania wciąż nie ma. Mimo tego miasto szykuje się już do rewitalizacji Schodów Donikąd.

Urzędnicy przygotowują się do ponownego udostępnienia mieszkańcom Schodów Donikąd. Miejsce, stanowiące główne wejście do Parku Siemiradzkiego od lat jest nieczynne, ale wszystko wskazuje na to, ze już niedługo mogą tam ruszyć prace remontowe. Kiedy? To zależy od pieniędzy, które w pełnej kwocie wciąż nie wpłynęły do miasta. Chodzi od drugą pulę 10 milionów obiecanych przez marszałka. My dokumentacyjnie jesteśmy gotowi – przyznaje Marta Bejnar-Bejnarowicz, architekt miejski.

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta na lata 2021-2027. Zakładamy przede wszystkim odnowienie, ale i zachowanie formy schodów – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy z gorzowskiego magistratu.

Przypomnijmy: Schody Donikąd nieczynne są od listopada 2002 roku. Decyzja o ich zamknięciu podjęta została z uwagi na fatalny stan konstrukcji.