W Zielonej Górze odbyły się ostatnie w tym sezonie zawody żużlowe – Mistrzostwa Par Klubowych w kategorii 500R cc będące 9. Memoriałem Rycerzy Speedway’a. Honorowymi gośćmi turnieju byli bliscy zmarłych żużlowców Falubazu – Bogdana Spławskiego, Wiesława Pawlaka, Andrzeja Zarzeckiego, Artura Pawlaka i Rafała Kurmańskiego. Zwycięzcami 28-biegowego turnieju zostali młodzi zawodnicy Falubazu.

Najwięcej punktów dla Falubazu zdobył Kajetan Jarosiewicz – 19:

W zespole Stali Gorzów 11 punktów zdobył Sasza Hlib:

Bezbłędny na zielonogórskim torze był Franciszek Szczyrba z ROW-u Rybnik:

Wyniki:

Falubaz Zielona Góra: 42

1. Kajetan Jarosiewicz: 19 (4,4,4,-,4,-,3)

2. Marcel Czyżniejewski: 15 (3,3,-3*,3*,3,-)

17. Julian Wronecki: 8 (0,4,2*,2*)

ROW Rybnik: 38

5. Franciszek Szczyrba: 28 (4,4,4,4,4,4,4)

6. Piotr Romański: 10 (3,3,2,2,0,0,0)

Motor Lublin: 37

3. Kacper Szewczyk: 17 (0,0,4,3*,2,4,4)

4. Ignacy Knop: 20 (2,2,3*,4,4,3*,2)

Stal Gorzów: 37

9. William Forstner: 12 (4,4,2,-,0,2*,-)

10. Sasza Hlib: 11 (3*,-,0,3*,2,-,3)

21. Damian Bełtowski: 14 (3*,4,3,4)

KS Toruń: 28

13. Kevin Orczykowski: 9 (3*,0,0,0,2*,4,0)

14. Szymon Kazanecki: 19 (4,4,4,2,3,0,2)

Unia Leszno: 25

15. Marcin Kuźniak: 8 (w,-,0,-,0,4,4)

16. Piotr Morawiak: 15 (2,2,3,2,3,-)

24. Paweł Silski: 2 (0,0,2)

Ostrovia Ostrów Wielkopolski: 25

11. Szymon Lis: 14 (2,-,3,3,4,2,-)

12. Jakub Urban: 6 (0,2*,w,0,0)

22. Dorian Biedrzycki: 5 (3,2*,w,0,0)

Włókniarz Częstochowa: 20

7. Adam Syguda: 6 (2,2,2*,-,0,0,-)

8. Alan Kielan: 11 (w,-,3,2,3,3,0)

20. Tomasz Zyskowski: 3 (0,0,3)

Więcej o ostatniej imprezie żużlowej w Zielonej Górze w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód.