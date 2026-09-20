PSŻ Poznań będzie rywalem Gezet Stali Gorzów w barażu o miejsce w PGE Ekstralidze.

Poznański zespół ostatecznie po porażce w finale Metalkas 2 Ekstraligi z Polonią Bydgoszcz został wicemistrzem tych rozgrywek. W ekipie PSŻ występuje m.in. jeden z najbardziej zasłużonych obcokrajowców w historii Stali, Niels Kristian Iversen. Duńczyk był zawodnikiem gorzowskiego klubu w latach 2011-17 i w 2020. Wraz ze Stalą wywalczył 6 medali DMP w tym 2 złote.

Stal z PSŻ Poznań mierzyła się dotychczas tylko raz w historii, 19 lat temu na zapleczu Ekstraligi. Oba mecze wygrała gładko – u siebie 66:23 a na wyjeździe 60:33 (wówczas można było stosować tzw. Jokera, który podwajał zdobycz punktową zawodnika). W pierwszym meczu w Poznaniu wystąpił obecny trener Stali, Piotr Paluch (zdobył 9 punktów).

Jednak ostatni dotychczas oficjalny mecz żółto-niebiescy odjechali na poznańskim stadionie w 2016, gdy z powodu remontu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu to właśnie na Golęcinie swoje domowe mecze rozgrywała Sparta. Wówczas padł remis 45:45.

Pierwszy mecz Gezet Stali z PSŻ w niedzielę 27 września o 19:30 w Poznaniu, rewanż tydzień później o 17:00 w Gorzowie.