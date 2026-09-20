Piłkarze ręczni Olimpu AZS-u UZ Zielona Góra pokonali we własnej hali Real Astromal Leszno 33:31 w drugiej kolejce I ligi.

Początek meczu był wyrównany, Zielonogórzanie odskoczyli w końcówce pierwszej połowy – po czerwonej kartce dla gracza gości, Kacpra Pawłowskiego. Do przerwy AZS prowadził 15:10, a po zmianie stron jeszcze powiększył przewagę nawet do dziewięciu bramek.

W ostatniej fazie meczu Real zaczął grać szybciej i bardziej skutecznie, czym zniwelował większość strat, ale zielonogórska drużyna nie wypuściła z rąk zwycięstwa.

Kacper Zyber, AZS UZ:

Kevin Wydmuch, Real:

Więcej pomeczowych wypowiedzi w „Dogrywce” w Radiu Zielona Góra (poniedziałek, 18:00 – 20:00) oraz po emisji na rzg.pl.