Ścianę budynku szatni klubu piłkarskiego LKS Zorza Brzeźnica zdobi nowy mural. To wspólna inicjatywa gminy, działaczy sportowych oraz Podokręgu Żagań Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Malowidło zostało sfinansowane z pieniędzy z gminnej kasy.

Mural nawiązuje do historii klubu. Jak zaznacza wójt Artur Romejko jest to symbol lokalnej tradycji sportowej. – Chcemy, aby przypominał o tym, że Zorza, to ciekawy etap historii, ale również ludzie, którzy ją tworzą – zaznacza samorządowiec:

Koszt wykonania prac to 2 tysiące złotych.