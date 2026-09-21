Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Marta Bejnar-Bejnarowicz, architekt miasta w Gorzowie
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Marta Bejnar-Bejnarowicz, architekt miasta w Gorzowie
W sobotnie popołudnie nasze studio odwiedziła dyrektorka Filharmonii Zielonogórskiej pani Karolina Nowotczyńska, która opowiedziała m.in. o inauguracji sezonu artystycznego 2026/2027:...
- Zwiększenie dotacji na prace konserwatorskie przy remoncie gorzowskich kamienic to był strzał w dziesiątkę - tak uważa miejska architekt. Marta...
Dziś oficjalnie startuje w Gorzowie piąta edycja programu "Remont za mieszkanie". Tym razem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wystawił 22 lokale w...
Zbliża się jesień, a wraz z nią szybciej zapadający zmrok - warto więc sprawdzić światła w swoim samochodzie. Źle ustawione...
Gościem Krzysztofa Baługa jest Marek Ast, Poseł PiS https://youtu.be/DWqHmjT3pXM
Jutro w Klubie Czarnej Dywizji w Żaganiu rozpocznie się Gala Finałowa Konkursu Literackiego Wojska Polskiego połączona ze szkoleniem bibliotekarzy wojskowych....
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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