W naszym studiu zjawili się Paweł Słoniowski i Krzysztof Mroziński z fundacji Młodzi Artyści, którzy opowiedzieli o nowej płycie:
Więcej informacji na temat płyty znajdziecie na: www.mlodziartysci.eu
W naszym studiu zjawili się Paweł Słoniowski i Krzysztof Mroziński z fundacji Młodzi Artyści, którzy opowiedzieli o nowej płycie:
Więcej informacji na temat płyty znajdziecie na: www.mlodziartysci.eu
Wielkie historie nie powstają same – stoją za nimi decyzje, ambicje i odwaga, by sięgać po więcej. W kampanii Kierunek...
W najnowszym wydaniu audycji „Plan B” przyjrzymy się edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach. Naszym gościem będzie nauczyciel tego przedmiotu. Porozmawiamy o tym,...
Szefowa unijnej dyplomacji potępiła wybory parlamentarne przeprowadzone przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy. Kaja Kallas negatywnie oceniła też głosowanie w...
Termomodernizacja budynku sali sportowej „Promień” w Żarach jest już na ostatniej prostej. Koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Część...
Ścianę budynku szatni klubu piłkarskiego LKS Zorza Brzeźnica zdobi nowy mural. To wspólna inicjatywa gminy, działaczy sportowych oraz Podokręgu Żagań...
Napis Gorzów na Bulwarze Wschodnim będzie ustawiony na tle Mostu Staromiejskiego. Ma to być miejsce na pamiątkowe zdjęcia. Obecnie trwają...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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