Diablo Chairs SKM Zastal Zielona Góra pokonał DGP Basket Legnica 99:86 w 1 kolejce rozgrywek koszykarskiej 2 ligi. Po stronie SKM-u najskuteczniejszy był Aleksander Konieczny, który trafił 24 punkty – z czego aż pięć razy za trzy.

Na samym początku to SKM wyszedł na kilkupunktowe prowadzenie, ale nie utrzymał go długo. Koszykarze Basketu Legnica dogonili Zielonogórzan i przez całą kwartę żadna ze stron nie uzyskała wyraźnej przewagi. Pierwsze 10 minut gry na minimalnym prowadzeniu 21:19 zakończyli goście z Legnicy.

W II kwarcie dzięki trójce Szymona Klinkosza Zastal na pieciopunktowe prowadzenie 30:25, chwilę później było już 32:25 – tym razem za sprawą rzutu za dwa Klinkosza. W dalszej części drugiej odsłony SKM utrzymał dynamikę i schodził na przerwę prowadząc 47:40.

Po niespełna czterech minutach gry w trzeciej kwarcie SKM wyszedł na najwyższe w tym meczu prowadzenie – 59:47. Gospodarze się napędzali, a goście coraz bardziej się gubili. Po błędzie w rozegraniu jeszcze na własnej połowie Legniczanie stracili piłkę, za dwa trafił Sebastian Marciniak i wyprowadził Zastal na prowadzenie 69:51. Od tego momentu skuteczność SKM-u zaczęła zawodzić i goście ruszyli w pogoń za wynikiem. Przy stanie 69:58 Mateusz Kruczyński zdecydował się na przerwę na żądanie. Napór Basketu Legnica nie był po niej już tak skuteczny, Zastal za sprawą Benjamina Etu dołożył dwa punkty i przed ostatnią odsłoną prowadził 71:58.

W czwartą kwartę zdecydowanie lepiej weszli goście – po niecałych 3 minutach SKM prowadził już tylko 76:70. W kluczowym momencie świetną formę pokazał Aleksander Konieczny Konieczny, który rzucił dwie trójki, dzięki którym gospodarze wyszli na dwunastopunktowe prowadzenie. Młodzi koszykarze spokojnie dowieźli prowadzenie do końca i ostatecznie zatriumfowali 99:86.

Diablo Chairs SKM Zastal Zielona Góra – DGP Basket Legnica 99:86 (19:21, 28-19, 24-18, 28-28)

Najlepiej po stronie SKM-u punktowali Aleksander Konieczny (24 pkt), Wojciech Wasiak (18 pkt) i Sebastian Marciniak (17 pkt).

Dla DGP Basketu Legnica najwięcej punktów rzucili Michał Siminski i Franciszek Szuba (po 17 pkt).

Spotkanie podsumowali bardzo zadowoleni dwaj najlepiej punktujący gracze gospodarzy:

Do hali przy Amelii powrócił bardzo dobrze znany Kamil Olejnik, dziś już zawodnik Basketu Legnica:

Kolejne ligowe spotkanie SKM rozegra 26 września na wyjeździe przeciwko Röben Gimbasket Wrocław.