Zbliża się jesień, a wraz z nią szybciej zapadający zmrok – warto więc sprawdzić światła w swoim samochodzie. Źle ustawione reflektory mogą pogarszać widoczność oraz oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka.

Paweł Wąsiewicz, doradca serwisowy przypomina, że żarówki zamontowane w samochodzie muszą mieć odpowiednią homologację:

– Warto przygotowywać nasz samochód do jesiennych warunków pogodowych – zaznacza Paweł Wąsiewicz:

Kontrola oświetlenia jest przeprowadzana na każdej stacji diagnostycznej. Wiele z nich nie pobiera opłat za wykonaną usługę.