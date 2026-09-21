Gmina Iłowa wspólnie z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków organizują konferencję w pałacu Hochbergów. Jutrzejsze rozmowy związane są z dziedzictwem kulturowym miejscowości.

Wydarzenie poświęcone jest historii pałacu oraz przyległego Parku Dworskiego. Jak zaznacza burmistrz Paweł Lichtański będzie to sposobność do poznania mniej znanych faktów jednego z najważniejszych iłowskich zabytków.

– Spotkanie ma charakter otwarty, więc czekamy na każdego, kto zechce zajrzeć do wnętrza rezydencji. Uczestnicy spotkania otrzymają okolicznościowy album – dodaje włodarz gminy:

Początek konferencji godzina 14.00..